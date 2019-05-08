搶救生命大作戰 東縣爭取心臟外科等多位專科醫師支援

2019-05-08 10:20

［記者張存薇／台東報導］台東縣長饒慶鈴今天赴議會施政報告，針對偏鄉醫療資源不足，饒慶鈴表示，將爭取花東永續發展基金3000萬元挹注，預計6月起可充實台東醫院成功分院、台東榮民醫院及台東馬偕醫院專科醫師人力，另9月份也將由和信醫院腫瘤放射科主任常態駐診台東基督教醫院。

饒慶鈴上任近半年，陸續引進高雄醫學大學醫療團隊進駐大武衛生所、並支援蘭嶼衛生所，而義大醫療團隊進駐綠島支援，另包括高雄榮民醫院協助長濱衛生所急診醫師人力等。

她說，做得還不夠，因此爭取花東基金3000萬元經費，將充實地方專科醫師人力、特殊專科醫師支援，包括6月起衛生福利部台東醫院成功分院將增設1名醫師，將可提供24小時醫療服務。台東榮院將充實感染控制科、腎臟科醫師人力，而台東馬偕醫院部分，目前僅1位心臟外科醫師、只能預約開刀，6月起既可增加1位醫師，並提供24小時緊急醫療服務。

在癌症部分，饒慶鈴說，利用花東基金經費，將邀請和信醫院腫瘤放射科主任常態駐診，這也是台東首次，讓民眾可以在地接受治療。

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