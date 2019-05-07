獨家》誇張！簡煥宗又遭恐嚇：想小孩像小燈泡人頭落地？

2019-05-07 21:32

首次上稿 20:43

更新時間 21:32

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市民進黨籍議員簡煥宗連遭2名疑似韓粉恐嚇，今又再添一樁，第3人是署名「傅瑩瑩」在簡的FB留言「你是不是想你小孩像小燈泡人頭落地啊？⋯」粗暴的恐嚇字眼，令人毛骨悚然，警方網路巡邏也發現恐怖留言，將追查IP位址，簡煥宗今晚9點45分前往鼓山分局報案。

恐怖網友留言：「聽說你演很大哦？你是不是想你小孩像小燈泡人頭落地啊？xx媽，我們忍你很久啦！你x媽的議員是了不起膩？⋯你等著」，可怕恐怖的留言內容，令人髮指，鼓山分局表示，已聯絡簡煥宗表示關切。

簡煥宗上週五在市議會總質詢後，竟遭韓粉署名「牛牛」留言嗆聲要幫忙「接小孩」，簡煥宗曾哽咽痛斥韓粉，強調誰敢動他小孩，他一定和對方拚命，不料，當天下午又有署名「Lim Kok shun」留言要僱外籍殺手，警方還在查過2個帳號IP之際，今又傳出第3名恐怖網軍，警方疲於奔命。

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