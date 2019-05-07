中市新住民會委員名單出爐 綠營議員痛批淪為「一中」

2019-05-07 16:55

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市民政局發布新住民事務委員會成員，逢甲大學教授何景榮在臉書貼出名單截圖，內文提及外聘委員東南亞裔社群代表全被換掉，只留中國代表，質疑涉嫌歧視。市議員江肇國今（7）日批評，新住民不該被染紅，淪為「一中」。

印尼在台新住民第二代的何景榮在臉書寫道，「是新住民委員會、大中華委員會，還是韓國瑜競選後援會？」貼出中市新住民委員會名單截圖，內文提到市長盧秀燕將原來的外聘委員，包括越南裔、印尼裔社群代表及2位移民與東南亞研究的專家全部換掉。

何景榮又說，取而代之的是來自中國的王彥，以及國民黨中央委員的陳俗蓉。這不叫歧視，什麼才叫歧視？而陳俗蓉成天在中共官方傳媒上抨擊中華民國政府、幫韓國瑜歌功頌德，她來「代表」新住民！？這是怎樣？中夭造神造到台中來，洗腦還想洗到新住民社群裡面去？

江肇國批評，台中市外配來源國眾多，2016、2017年的外籍配偶中，中港澳國籍人數皆少於其他東南亞各國籍人數，偏偏市府卻換掉東南亞裔社群代表，僅邀請中國配偶及國民黨人士擔任？難道市府眼裡只看見中國，看不見全世界？

江肇國強調，市府照顧新住民應該一視同仁，不該只想逢迎中國，要求速聘請其它國籍的諮詢委員，不要讓新住民事務委員會全數染紅，淪為「一中」。

市府民政局說，新住民會2年1聘，上屆去年底任期屆滿，民政局函請社會局、教育局、移民署等，推薦合適人選，最後順利遴選完成。王彥、陳俗蓉均具有長期服務台中不同國家新住民的經驗，希望為市府提供更符合新住民需求的政策建言，無政治上考量。

民政局強調，依據內政部移民署新住民人口統計資料顯示，截至108年3月底，台中市新住民人數共有57043人，中國大陸、港澳地區新住民人數計38326人，佔新住民人口比例67.19%，中港澳國籍人數並未少於其他國籍人數。

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