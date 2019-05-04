國籍法修正2年多 502名新住民、133名殊勳高專人才歸化台灣

2019-05-04 11:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕在「國籍法」修正施行2年多之後，據內政部統計，至今已有多達502位新住民因條件放寬而順利歸化我國，此外另有133位殊勳或高專人才歸化取得我國國籍。內政部強調，未來也會持續關懷傾聽新住民的聲音，為所有想成為台灣人的外國朋友提供更加友善便捷的服務。

內政部表示，政府自2016年起加強推動國籍歸化的法規鬆綁，並於2016年12月21日修正通過「國籍法」並修訂8項子法，在相關法規鬆綁後，現在外籍配偶歸化已不必提出財力證明，同時對於受家暴離婚、喪偶及育有未成年子女的外配也已放寬歸化門檻，至今共有502位新住民因此受惠成為我國國民，包含137位受家暴離婚、喪偶者，以及365位撫育我國籍未成年子女者。

此外，政府基於推動「留才攬才」政策理念的目的，在2016年「國籍法」修正時也鬆綁了殊勳、高專人才的歸化條件，使這些人不用放棄原有國籍即可歸化我國，目前已有57位殊勳人士及76位高專人才共133人因此取得我國籍。

內政部表示，為提供外來人口更友善及簡便的服務，去年10月1日起與移民署合作推動「一站式服務」，外國人申請歸化及其居留、定居、設籍等流程，都可以在戶政事務所內一併送件申辦，免去以往必須在戶政事務所與移民署服務站之間來回奔波的不便，截至今年3月12日止，已有630人利用一站式便民服務申請歸化。

另外，若是持有高級專業人才及投資移民申請外僑永久居留證（俗稱「梅花卡」）的外籍人士，過去申請歸化必須提請審查會審查，但內政部均採主動函詢有關機關的做法，省去審查時程，大幅縮短持「梅花卡」高專人才取得我國國籍的時程。

內政部也提到，目前透過跨機關資料整合介接，民眾申請歸化已無須檢附財產證明、居留證明、語言能力證明等，同時內政部也提供英文、越南文、印尼文、泰文等8種語言的流程圖，希望能讓外配更了解相關流程。

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