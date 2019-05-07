韓輸本命區》不理民調落後蔡賴 藍營人士認韓仍是最強棒

2019-05-07 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕《美麗島電子報》最新民調顯示，前行政院長賴清德若單獨對上高雄市長韓國瑜或是鴻海集團總裁郭台銘，以及總統蔡英文若單獨對上韓國瑜或是郭台銘，英德兩人都贏過韓、郭兩人。對此，國民黨前立法委員孫大千說，感謝《美麗島電子報》董事長吳子嘉的提醒，但稱沒有必要「自己嚇自己」，他認為韓國瑜仍是國民黨內目前最有勝算的最強棒。

孫大千今天在臉書上表示，韓國瑜的支持度和國民黨支持度具有高度連動的效應，這段期間黨內人士對韓國瑜的攻擊，不但造成了韓國瑜民調結果的微幅下滑，同時也影響到了國民黨本身的支持度。韓國瑜在高雄市的信任度或滿意度漸漸有「回歸藍綠」的趨勢，因為韓國瑜已經成為民進黨2020年大選的首要假想敵，來自對手的各種攻擊，讓韓從原本是超越藍綠的市長，變成藍綠壁壘分明的總統候選人，實在不需要大驚小怪。

他認為，這份民調數據可以看出一個趨勢，韓國瑜支持度的「抗跌性」還是相當堅強，這代表了在高雄市有將近半數的民眾是堅定地支持韓國瑜，這是韓國瑜相較於其他藍營天王的一個重大優勢。高雄市一向是民進黨傳統的重要票倉，韓國瑜能在高雄市和民進黨分庭抗禮，已經相當不容易，只要南台灣的選票能夠打平，哪怕是小輸，韓國瑜都可以穩操2020年的勝券，什麼「代表韓國瑜會從高雄開始輸起」的推論，恐怕太過於武斷了。

孫大千總結說，這份民調再一次的證明，韓國瑜仍是國民黨內目前最有勝算的最強棒。

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