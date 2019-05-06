農地工廠何去何從？ 洪慈庸：別把問題再留給下個10年

2019-05-06 22:05

〔記者黃鐘山／台中報導〕臨時登記工廠輔導期限2020年5月到期，農地工廠何去何從引人關注，立法院審查《工廠管理輔導法》也交火激烈，時代力量立法委員洪慈庸今（6）日在臉書PO文，呼籲立委同事「負起責任，不要把問題再留給10年後的國會」。

立法院今審查《工廠管理輔導法》時，綠委呼籲鬆綁特登限制。洪慈庸反對說，若沒有限制，工廠就沒有誘因合法，不支持「把大門全部打開」，也要有限制才能讓本來就合法的業者感到公平，否則將造成農地工廠成本低、競爭力高的荒謬情事。

她也特別提到，一直到現在地方都還有違章工廠繼續蓋，地方政府若放任不執法，也恐造成無以回覆的環境破壞，她主張開放公民或團體提出「公益訴訟」，共同監督。

洪慈庸也在臉書PO文表達修法主張，她指出，農地臨登問題拖了3年多，今天終於審查修法。中小企業生存與環境保護之間，確實會有矛盾，但政府必須負責面對，並列出4點原則：

一、群聚經營為原則，強化國土分級管理。政府應儘可能以園區「群聚發展」來輔導業者取得合法經營權，分級輔導農地上工廠；同時授權第一線的地方政府因地制宜，在修法通過後6個月內向中央提出輔導計畫。

二、提供改善誘因，也不能沒有限制。要讓願意配合輔導的工廠有所依循；對於評估無意願遷廠的特登工廠，也應給予必要限制，避免土地炒作哄抬地價，更應透過政府輔導，使特登工廠取得合法登記。此外，特登工廠繳交的營運管理金，政府必須優先用於水污染、空氣污染等改善輔導措施之上。

三、環境共同監督，加強政府資訊透明。倘若主管機關怠職以致新廠續蓋、甚至更嚴重而無以復原的環境傷害，會是更大的環境公益問題。是否開放民眾或團體提「公益訴訟」？是可以討論的方向；同時，輔導或改善的進度，也應該上網公開讓全民瞭解。

四、承擔責任，不要把問題留給下個10年。過去每逢臨登大限，政府就是再修法延後期限。10年又10年，問題還是沒解決。真心希望本屆國會一起務實面對，這次的輔導期限要建立在有效的政策之上，不是再把問題留給10年後的國會。

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