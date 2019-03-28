政院通過農地工廠就地合法 彰縣府2字速回

2019-03-28 17:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕討論已久的輔導農地工廠就地合法化議題，行政院今天通過「工廠管理輔導法修正草案」，2016年5月19日前低污染既有未登記工廠，2年內申請納管，最遲10年內應取得特定工廠登記，2016年5月20日後新增農地未登記工廠都須拆除，全台農地工廠比率高的彰化縣政府對此表示「支持」。

建設處長劉玉平指出，行政院在提出「工廠管理輔導法修正草案」之前，曾在彰化縣召開多次的公聽會，會中明確表達中央處理農地工廠違建的態度與作法，接下來草案仍須送立法院審議，縣府希望在立法院審議時應該一併討論，農地工廠地目變更由農地變工業建地的機制，以利地方政府遵循。

劉玉平說，初估全縣農地違章工廠約1600多家，不過，實際數目目前正在普查、訪查階段，應該不只如此，草案中對於2016年5月20日後新增未登記農地工廠，須停止供電、供水及拆除，相關人力和經費，地方政府縣轄市都遠不及六都直轄市，希望中央補助地方經費和人力。

行政院院會今天通過「工廠管理輔導法修正草案」，規定2016年5月19日前低污染既有未登記工廠，應在2年內申請納管，每年繳交納管輔導金；且需在施行3年內提出工廠改善計畫，改善期間2年，最遲10年內應取得特定工廠登記。

2016年5月20日後新增未登記工廠，地方政府應停止供電、供水及拆除，地方政府未執行時，中央機關得逕予停止供電、供水。地方政府需在6個月內擬訂未登記工廠管理輔導計畫，規劃未登記工廠執行方式。

相關新聞連結：

安心拼經濟！政院拍板全台農地工廠就地輔導納管

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/