回擊郭台銘 陸委會：論述方式與中共一致

2019-05-06 22:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕陸委會今天回擊鴻海董事長郭台銘說，中共在國際間聲稱「台灣是中國一部分」，也強調其是代表「中國」唯一合法政府；郭台銘強調「台灣是中國不可分割的一部分」的論述方式，與中共宣稱一致，已遭到社會各界議論。

鴻海董事長郭台銘日前向媒體表示「台灣是中國不可分割的一部分」，陸委會主委陳明通今天被問及此事時，請郭不要在國際社會傳達錯誤訊息。

郭台銘今天在臉書上進一步解釋，他指的是宗教信仰文化概念，卻被特定媒體斷章取義成他主張「台灣是中華人民共和國一部份」。他鄭重澄清，指的「中國」是依照我國憲法的中華民國，「台灣當然是中華民國一部分，中華民國從來就不是中華人民共和國的一部分」，反嗆陳明通「不要在台灣社會配合假新聞傳播錯誤訊息」。

陸委會今天晚間回應，先重申中華民國是主權國家，台灣從來就不是「中華人民共和國」的一部分。陸委會也強調，政府的兩岸政策明確一貫，依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務，致力維護兩岸和平穩定。

陸委會接著指出，中共在國際間聲稱「台灣是中國的一部分」，也強調「中華人民共和國」是代表「中國」唯一合法政府；郭台銘強調「台灣是中國不可分割一部分」的論述方式，與中共宣稱一致，已遭到社會各界議論。

陸委會說，主委陳明通是就兩岸關係表達政府立場，並提醒國人模糊不清的概念將造成國家主權受到嚴重傷害，「這是絕對必要的政策宣示！」

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