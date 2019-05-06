論戰小英！ 朱立倫：混淆的是妳的腦袋

2019-05-06 20:59

〔記者林良昇／台北報導〕蔡總統今天在臉書發文表示，不能讓「台灣貨」和「中國貨」分不清楚，就是反對「自經區」的原因。已表態參選總統的前新北市長朱立倫今在臉書上與蔡總統直球對決，認為台灣貨或大陸（中國）貨不會混淆，「混淆的是妳的腦袋」。

朱立倫在臉書發文指出，蔡總統在臉書上洋洋灑灑的列出她反對自經區的理由，大概有以下幾點：1.大陸（中國）貨會趁機洗成台灣貨。2.捲入美中貿易戰，會被美國用關稅報復。3.台灣好不容易擺脫經濟鎖在中國大陸（中國）。朱立倫認為，「蔡總統不是假外行，就是利用恐中來嚇老百姓」，按照民進黨對假新聞的標準，應該要被關3天。

朱立倫說，各國對於產地認定都有標準，台灣的一般標準是附加價值要在35%以上，產地證明才會是台灣。他要提醒蔡總統，行政院正推動、桃園市長鄭文燦大力肯定的「自由貿易港區」，也會有一模一樣的疑慮，「怎麼妳就視而不見呢？」

朱立倫指出，如果擔心會有不肖廠商鑽漏洞，經濟部跟海關現在的做法是核發許可證、加強貨品的查驗與比對、加發產地證明等，這可是「現行行政機關」推出的防範措施，蔡總統如果認為沒用，是在自己打自己行政機關的臉嗎？

朱立倫批評，按照蔡總統的邏輯，三星在越南生產，iPhone在大陸（中國）的富士康生產，就變得不是三星、不是蘋果了嗎？台積電為全世界代工晶片，難道就不是台灣之光？如果老是用這種思維來看待國際競爭，真的會害慘台灣。

至於會不會有關稅懲罰？朱立倫認為，只要釐清產地，就不會有關稅報復的問題，沒有人說自經區內不需要嚴加把關，重點是看到機會還是只看到疑慮。美中貿易戰下，我們歡迎台商回台投資，但台商回台生產的零組件仍會高度仰賴大陸（中國）進口，自經區不正是提供他們回台投資的大好機會？蔡總統特別把自經區和美中貿易戰牽上關係，不是無知，就是故意。

朱立倫也說，民進黨執政3年來，台灣對大陸（中國）的出口不但沒有減少，甚至比以往更加依賴，從2012到2015這幾年，台灣出口到大陸（中國）的佔比都在39%到40%，而民進黨執政的2016到2018，台灣對大陸（中國）的出口佔比上升到41%，哪裡來的經濟擺脫大陸（中國）？建議蔡總統好好看一下經濟部國貿局的出口統計，不要一直活在自己幻想的世界中。

朱立倫表示，擔任過行政院長的謝長廷曾經說過兩岸交流後會出現「查甫找無工，查某找無尪，囝仔要去黑龍江」，結果現在我們的查甫、查某、囝仔都還好好的；蔡總統也曾說過ECFA是糖衣毒藥、喪權辱國，後來又急轉彎說上任後會概括承受；而時任高雄市長陳菊、台南市長賴清德都爭取的自經區，現在則被民進黨全黨污名化。台灣不缺政客的選舉語言、逢中必反，對經濟不會有絲毫幫助。

對於自經區，朱立倫則提出4主張，一、 打造台灣品牌出口全球。二、 嚴格遵守WTO原產地規範。三、 開放開放再開放，逐步打造「自由貿易島」。四、 特殊產業示範區內先行試點，絕不躁進。「拚經濟，讓專業的來！」

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