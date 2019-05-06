坦言憲政有嚴重結構問題 賴清德：任閣揆時非常有感

2019-05-06 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九日前拋出未來政府可考慮把行政院併入總統府的憲政改革議題，前行政院長賴清德對此回應，認為馬英九將總統制與內閣制混為一談，而且承諾他若當選總統，將立刻啟動憲改，不會像馬一樣，「在任時將就行事，卸任了再言改革」。

針對前總統馬英九拋出憲改問題，前行政院長賴清德今在臉書公開回應，他認為台灣的中央政府體制，確實有嚴重的結構問題，行政院長由總統任命，其擁有最高行政權，並且對立法院負責，儘管總統表面上不能直接指揮行政部門部長，但可透過包含「黨政會議」或「兼任黨主席」等方式，間接指揮，且總統不必受立法院監督。

賴清德直言，在這樣的結構下「一件事兩人做，效率就容易低落，應變能力也不足」，坦承自己在擔任行政院長時，也非常有感。

不過對於馬英九所拋出的議題，賴清德表示，馬英九顯然對憲政體治不熟悉，總統制是三權分立，而內閣制是行政、立法一體，若混為一談只會四不像，不僅無法解決目前的憲政亂像，還會帶來更多問題。

賴清德強調，他不會重蹈馬總統覆轍，「在任時將就行事，卸任了再言改革」，若能當選總統，將立刻啟動憲改工程。

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