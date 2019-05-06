馬英九提憲政改革 賴清德：不是卸任才來做

2019-05-06 12:02

［記者劉婉君／台南報導］前總統馬英九建議總統兼任行政院長，前行政院長賴清德表示，很多人都認同台灣憲政出了問題，但馬英九顯然對憲政體制不熟悉，總統制與內閣制混為一談會帶來更多問題。

賴清德表示，很意外聽到馬英九公開表示，台灣的憲政出了問題 ，這一部分很多人都持相同的看法，他也不例外，不過馬英九的解決之道，顯然對憲政體治不熟悉，因為總統制是三權分立，內閣制是行政立法一體，如果混為一談會四不像，不僅無法解決目前的憲政亂像，也會帶來更多的問題。

他說，憲政的改革茲事體大，絕不是三言兩語可以講完，也不是卸任後再來進行，他當選後會推動憲政改革的國是會議，邀請社會各界大家共同一起來，凝聚共識，寫憲政改革，讓台灣的憲政體制長長久久，台灣的人權可以獲得進一步的保障，國人認為應走入歷史的機關，包括監察院或考試院，應秉持西方憲政體制的精神，讓它走入歷史，讓台灣的憲政體制更有活力更有精神也更制度及效率，能夠服務台灣人民。

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