總統初選民調納手機？ 賴清德質疑：難向社會交代

2019-05-05 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕賴清德今（5日）受訪時表示，民進黨黨內初選可能加入手機民調，但立委初選已結束，到了總統初選卻要改變規定，不僅不公平也難以向社會交代。而總統蔡英文則認為，手機族群占有一定比例，不該忽視他們的聲音。

綜合媒體報導，對於2020年總統大選，民進黨黨內初選是否該納入手機民調，蔡英文於昨日至桃園參加模範母親表揚活動時表示，為了更加貼近民意，不該忽視手機族群的意見；賴清德則於今日到屏東縣東隆宮參加簽書會時說明，初選制度中的民調方式已經公告，而黨內立委初選也依交互民調採計結束，如果總統要改變規則，黨中央應該要向外界清楚說明，否則社會可能會產生質疑或不公的疑慮。

蔡英文日前表示，在1800萬名選舉人中，有500萬人只使用手機、沒有市話，應該兼顧手機與市話的用戶。而賴清德今日說明，除了總統初選，立委初選民調也依此公告執行，現在黨內尚未討論出結果，卻要中途改變規定，難以向社會大眾交代，並強調他並非反對，而是質疑公平性。

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