民進黨：自經區不會發財 還會自尋死路

2019-05-06 14:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對高雄市長韓國瑜欲強行推動自由貿易經濟特區，民進黨發言人周江杰今（6）日表示，國民黨與韓國瑜欲強推自經區，就是想將台灣經濟推往自毀的方向，所謂的自由貿易經濟特區就是自毀貿易經濟特區。自經區不但不會發財，而會自尋死路。

周江杰指出，昨晚美國川普總統在推特宣示再提高對中關稅，證明美中貿易戰仍熾，在此一情勢下，若是強推自經區替中國洗產品，不但會使台灣辛苦建立的品牌受到損害，台灣的製產品也會受到美國關稅制裁的牽連，因此，自經區不但不會發財，而會自尋死路。

周江杰指出，國民黨的「自毀貿易經濟特區」，將讓台灣淪為中國洗產地的管道。高雄市副市長葉匡時臉書貼文，清楚地告訴大家，國民黨所要推的自經區，就是讓中國的產品經由自經區，變成台灣的品牌銷售，證明強推自經區就是赤裸裸的陽謀，也打臉國民黨立委所說自經區沒有洗產品的謊言。

周江杰表示，自經區為中國加工洗產品的後果，就是摧毀台灣品牌，葉匡時所舉的立頓茶包，正是最好的例子。2012年立頓在中國發售的茶包，有4款是採用中國茶葉，被查驗出有17種禁用農藥殘留，重挫消費者信心。這暴露出若自經區加工中國原料再銷售，將會因品管檢驗問題，導致台灣品牌受到損害。

周江杰也說到，推行自經區會使台灣產品受中國牽連，遭受美國關稅制裁。像是去年，美國通過鋼鋁關稅232條款，將對進口鋼鋁品課徵25％和10％高額關稅，台灣鋼鐵產業因含涉「中」成分（從中國大陸進口原料，接著在台灣再製後轉銷往美國），被排除於免稅額之外。加上，日前，美國貿易代表署（USTR）提出特別301報告，將中國因對智慧財產權保障不力，列為優先觀察名單，並公告「301制裁」清單，將針對中國1300多項製產品，課徵25%的懲罰性關稅，受影響產業涵蓋資通訊及機械業等高科技產品，昨日，美國川普總統更宣布擴大對中國懲罰性關稅政策，將多達2000億美元的中國貨品關稅從10%提高到25%。之前，台塑在越南的鋼廠，即因鋼材來自中國，而被課予高達256%的懲罰性關稅，就是血淋淋的例子。

周江杰表示，不論是美國232條款及301條款，在美中貿易戰下，推動自經區的結果，絕對不會是韓國瑜講的發大財，用韓氏語法來說，真相就是「不會發財，不會發財，不會發財」，國民黨跟韓國瑜想設置自經區的目的，就是想幫中國洗產品，這不但騙不到錢，反倒會摧毀辛苦建立起的台灣品牌，更會讓台灣經濟在美中貿易戰中，被中國拖垮。

周江杰也指出，自經區的爭議也讓我們看見，韓國瑜上任高雄市長已經超過4個月了，面對自經區這樣重大的議題，也只會不斷跳針回答高雄發大財，卻無法實質的回覆何謂自經區，自經區對高雄有何幫助，對於台灣傷害到底有多大，韓國瑜不管是議員的質詢，還是自己網路直播，都無法向民眾說清楚講明白，證明他之前坦言自己對高雄市政的無知。

周江杰表示，奉勸韓國瑜不要一直請假，拚個人的總統大位，多用點心思在高雄市政的治理，趕快核閱累積已久的公文，讓高雄市政推動能恢復正常，這才不辜負高雄市民選票的期待。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/