自經區憂「木馬屠城」 盧秀燕：定用台灣原料、不准內銷

2019-05-06 14:01

〔記者黃鐘山／台中報導〕自由經濟示範區恐引發木馬屠城效應？台中市長盧秀燕今（6）日受訪指出，自經區的重點在「境內關外」及「降低關稅障礙」，提升國際競爭力，但一定要採用台灣原料和人才，且「只准出口不准內銷」，避免對國內產業造成衝擊。

時代力量高雄市議員黃捷3日質詢市長韓國瑜自經區內容為何？韓國瑜不斷跳針式回答「高雄發大財」，加上回答的態度輕挑，網路上各種負評，排山倒海而來；而外界也質疑自經區會不會就此引入中國勢力，變成「木馬屠城」。

盧秀燕說，自經區的重點是「境內關外」及「降低關稅障礙」，因為台灣和有些國家有關稅障礙，國內業者成本比較高，東西比較不好賣，因此韓國、中國大陸等國家，都設置「境內關外」或「區域城市」，減少關稅障礙，有利於國內業者的國際競爭。

盧秀燕表示，台中設置自經區，除「境內關外」、「低關稅障礙」，還要有兩個條件，首先是要用台灣的原料、人才，才能獲得加值效果，避免外國利用自經區的優勢產生排擠效果。如果讓外國貨轉口到台灣，貼個標籤就再銷出去，那樣只是利用台灣關稅的優勢。

第二是自經區產品「只准出口、不准內銷」，自經區的關稅較低，相對生產成本也會較低，不准內銷就不會對國內產業造成排擠效果，所以自經區是有兩個客觀條件，第一是「境內、關外」，第二是「降低關稅障礙」，有利於國際競爭，如果在台中就要再加上兩個條件。

盧秀燕強調，在東南亞國家也有自經區，因為國際貿易有貿易協定、租稅協定，涉及外交關係，本身簽訂是比較困難的，所以大家就會在國內劃設「化外之地」，就是「境內、關外」的意思，透過此方式達到促進經濟的方式。

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