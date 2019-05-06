黨產會打臉聯合報評論：斷章取義難以苟同

2019-05-06 14:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對聯合報在「連陳水扁都看不下去的轉型正義」重磅快評內文提及，「當年法務部草案，推定為不當黨產的範圍是民國90年以後取得者，和現在是34年以後『通殺』完全不可同日而語。黨產會連自己組織法源的來龍去脈都搞不清楚，令人搖頭」；黨產會今日發聲明駁斥，指「聯合報主筆室特意截取當年送審草案第4條第2項，而不提及同條第1項內容，選擇斷章取義撰寫評論，令人難以苟同」。

黨產會強調，經查，民國91年法務部函送立法院的「政黨不當取得財產處理條例」草案原始版，草案第四條第一項明定，「政黨或其附隨組織於本條例公布之日所有之財產，除黨費、競選經費之捐贈、競選費用補助金及其孳息外，推定為不當取得之財產。」

同條第二項規定，「政黨或其附隨組織，於中華民國90年4月6日後，以無償或不相當對價處分其財產者，亦推定為不當取得之財產。」

黨產會表示，復查當年之所以區分為兩個推定基準日，目的是為了避免政黨或其附隨組織，利用黨產條例尚未完成立法前的空窗期處分財產，因為這最終可能導致收歸國有之財產減損或滅失。

黨產會提及，根據先前調查，國民黨在民國90年4月6日後所出售處分的黨產，至少有舊中央黨部、大孝大樓、中廣仁愛路基地、木柵國發院及100多處地方黨部等，十多年來出售財產獲利數百億元。

黨產會指出，依現行黨產條例規定，被推定為不當黨產者，依法仍可申請動支使用。以該會監管國民黨現金帳戶後的經驗來看，國民黨依法申請花錢於黨工薪水、資遣費、繳交勞健保等費用，已達9.9億元，該會始終秉持照顧勞工權益立場同意使用。

黨產會強調，今日聯合報主筆室特意截取當年送審草案第4條第2項，而不提及同條第1項所載內容，選擇斷章取義撰寫評論，恐致誤導閱聽大眾，令人難以苟同。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/