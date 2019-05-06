愛喝珍奶 加勒比海友邦聖克里斯多福外長第三度訪台

2019-05-06 12:03

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見加勒比海邦交國聖克里斯多福外交暨航空部長布蘭特利所率訪問團，感謝克國大力支持台灣的國際參與，期待持續加強兩國合作交流。總統透露，布蘭特利部長來過台灣兩次，很喜歡台灣的珍珠奶茶。

總統致詞時表示，兩個多禮拜前，她剛接待聖克里斯多福總理哈里斯，很高興又能與來自克國的好朋友見面。她要代表台灣人民，向布蘭特利部長和訪賓們表達最誠摯的歡迎。

總統指出，多年來，台灣透過與友邦的合作，為世界做出許多貢獻，克國也是當中非常重要的夥伴。克國在1983年獨立，台灣是克國第一個建交的友邦，36年來，兩國關係不斷提升，也創造出豐碩的合作成果。

總統說，近年來，國際社會都注意到，中國對台灣的打壓不斷，力道也越來越強，但台灣不會因此退縮，我們走向世界的決心也不會改變，會持續和友邦一起努力，深化彼此的合作關係。

總統指出，布蘭特利部長的來訪，就是台克關係友好的最好證明。這次是部長在外長任內第3次訪問台灣，充分展現出克國對兩國邦誼的重視。多年來，克國更是大力支持台灣的國際參與，對於克國的情誼和相挺，總統表達感謝之意。

談及兩國的合作交流，總統表示，期待未來與克國在農業技術、教育 文化、資通訊科技以及公衛醫療等領域，持續加強合作。例如，每年我國根據友邦不同的發展需求，提供許多訓練課程，歡迎克國遴選優秀青年人才來台參訓，如此ㄧ來，也能增加兩國人民交流的機會。

總統認為，訪問團這次來訪，相信也將對台灣有更深的認識和了解。她知道，布蘭特利部長來過台灣兩次，很喜歡台灣的珍珠奶茶。這次行程，除了希望部長回味好滋味，也歡迎訪賓們一起來體驗台灣的文化風情。

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