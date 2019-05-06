韓粉「牛牛」恐嚇幫「接小孩」警方調查懷疑假帳號

2019-05-06 11:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕韓粉霸凌行動再現！署名「牛牛」的網軍到高市議員簡煥宗臉書留言辱罵，揚言「有空去他家孩子的學校、幫他們幾個人送一下孩子」，警方受理報案後，除增加簡議員住家和服務處巡邏、保護，也追查「牛牛」的身分，初步懷疑是假帳號。

被害人簡煥宗指上週五總質詢過後，就有大批韓粉到他臉書留言辱罵，他好奇了解留言內容，赫然發現「牛牛」網友竟留言「有空去他家孩子的學校、幫他們幾個人送一下孩子」，而且辱罵的對象不只他，還有聯合質詢邱俊憲、高閔琳、何權峰、李伯毅等多位議員。

5名遭辱的議員僅簡議員的孩子，已是學齡孩童，據了解，民進黨議員簡煥宗質詢犀利，專打偽善和挖弊，屬於政壇戰將，為保護家人安全，已把孩子安排到他區居住，對於疑似韓家軍的網友恐嚇，他今在總質詢時哽咽痛斥「誰動他的小孩、一定跟他拚命」。

鼓山分局受理報案後與刑大組成專案，發現「牛牛」的FB已關閉，至於是韓粉還是韓黑，警方表示不需太多臆測，臉書恐嚇辱罵他人就可能觸法，民眾必須要了解、守法。

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