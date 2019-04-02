不再縱容韓蛆！ 黃光芹加告近20名網路霸凌者

2019-04-02 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高市議員鄭孟洳今（2日）收到韓粉「死亡威脅」的訊息，「經驗者」媒體人黃光芹表示，歹徒與過去恐嚇她家人者為同一人，令她認為「這些人必須抓到，否則為害台灣很大，我自然不能置身事外。」

媒體人黃光芹日前專訪高雄市長韓國瑜卻意外遭韓粉圍剿，甚至收到將對她兒子不利的恐嚇言論，因此決定請辭電台節目主持人。沉寂多日後，她今於臉書上寫下，昨天奔忙於新北市地檢署與警察局之間，先是出庭控告數名恐嚇她們全家的網際歹徒，傍晚幾經思考後，決定加告近20名妨害名譽的網路霸凌者。

黃光芹批評「這些人非但不具備絲毫的司法常識，更不期待他們會具備起碼的民主素養、理性與人道關懷。這些人與那些躲在鍵盤後的網路暴民無異，一樣可恥、可悲、可憐、可恨。栽贓別人是綠蛆的韓蛆，不會比較可愛！」

「死亡威脅」同一韓粉所為！ 黃光芹轟韓：當什麼領袖？

鄭孟洳於今日上午質詢高雄市長韓國瑜時，希望韓國瑜能約束韓粉，別動輒霸凌他人，沒想到她質詢過後，臉書就遭韓粉圍剿，還收到威脅「讓你全家死」。鄭孟洳下午已至警局報案，警方受理後將向臉書公司調閱IP位址，查出涉案人身分並依涉嫌恐嚇罪偵辦。

黃光芹說，今天流覽相關新聞，發現其中一位歹徒，與恐嚇她與家人者為同一人。韓粉的手法也與她過去受剿過程相似，都是嫁禍受害者自導自演，或指控是假韓粉做的，把受害者打成加害者，「這樣，真正的加害者被縱容，才得以持續去加害下一個！」

貼文下有網友留言關心「已經掌控是誰了嗎？」她回應「要一點時間。」該網友則認為「就算是真韓粉，我想韓國瑜也無法掌控他們。」黃光芹則怒轟「那當什麼領袖？每天嘴上掛著『愛與包容』，就愛了嗎？」

黃光芹臉書全文

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