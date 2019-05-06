質疑考試委員組織肥大 立法院今協商修法

2019-05-06 11:42

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院擬修考試院組織法，近期引發兩院攻防，連考試院長伍錦霖都以烏紗帽要捍衛考委，但立院今仍有多名立委痛批，質疑考試委員組織肥大，功能跟不上時代，批雞肋、浪費公帑，比較行政院、立法院與考院的工作繁重，讓立委都直言：「很想當考委！」

立法院擬修改考試院組織法，要下修考試委員從現行19人改為3人，也研議考委任期從6年改為4年，也擬刪除考試院院會機制，引發考試院反彈，考試院長伍錦霖更在上週批立院違憲、若執意修法將辭職，該草案已初審通過，但今午將針對爭議條文，進行黨團協商。

考試院今赴立法院報告，立委段宜康則質詢，考試院稱考試委員工作「內容冗雜、職責繁重」，但外界看考委，都是好缺，錢多事少離家近，每年17場的高普考等國家考試的典試委員長，由19人輪流抽籤擔任，與立委每週開會審法案的程度相比，連自己當想當考委，要考試院拿出良心。

立委周春米認為，司法院大法官1年審理4、50件釋憲案，約每2週就要開會，考委與其相比，根本不累，因此立院提案要將考委19人降為3人；立委鄭運鵬更批，早期考試委員護航甲等特考，質疑其守舊心態至今仍未變，連院長都用烏紗帽要脅，認為「頭殼跟不上時代就回家」，修法解套後，可讓考試院文官專業更凸顯。

立委管碧玲也用行政院作類比，指出行政院有9名政務委員管22個部會，考試院只有4部4會，卻有19名考委，質疑組織肥大，而考試院長不協商，就動輒以烏紗帽反彈，更將考試院傲慢態度公諸於世，呈現老態、傲慢，如何討論問題。

考試院祕書長李繼玄則表示，考試院職權來自憲法保障，考試委員除了執掌國家文官及考試體制，也要擔任典試委員長主持會議、抽閱試卷、巡邏考區、應付突發狀況等，而在現行憲法架構下，不建議動到考委的合議制與職權，院長亦是擔心修法動到考委執掌，若成真將責無旁貸辭職負責。

考試院也針對組織修法提出修正草案，也擬將考試委員下修至13人，任期維持6年但採交錯任期制，其他與職權、合議制等相關條文則建議維持現行。

面對爭議，立法院今將召開黨團協商會議，其中對該組織法中第7條有關考試院合議制、第8條有管考委職權等，目前暫列保留，而國民黨今上午另開記者會，批評民進黨弱化考試院，粗暴摧殘憲政機關，預料朝野兩黨與其他黨團將在協商會中，針對各項爭議展開攻防討論。

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