競逐總統大位來埔里必看她 愛心阿嬤陳綢都祝福

2019-05-05 22:00

〔記者佟振國／南投報導〕國民黨前新北市長朱立倫為總統之路目前全台走透透，今天到南投埔里，特別拜會良顯堂社福基金會陳綢少年家園創辦人陳綢阿嬤，推崇她長期關懷弱勢族群的用心；上週總統蔡英文才來，藍、綠大咖頻頻造訪，陳綢阿嬤都給予祝福，更期許要選總統的人務必心正，全心全意為台灣付出，因為善願愈大力量才愈大，而選對人當總統，才是台灣人民之福。

年逾80的埔里阿嬤陳綢不到40歲即罹患癌症，一場重病改變了她原本平凡的人生與價值觀，她投身宗教，並號召志工致力公益行善，多年來率領一群婆婆媽媽製作素粽、草仔粿義賣，做為急難救助、獎助學金。

陳綢更關懷一時行差踏錯的青少年，甚至發願籌建安置機構（陳綢少年家園），許多人受她愛心感化走上正途，甚至成為她的眾多義子，一起跟著「阿母」行善，在地鄉親尊稱陳綢為埔里阿嬤，包括前總統陳水扁、馬英九都曾親訪請益，上週總統蔡英文也來拜訪，今天則是朱立倫。

面對藍綠政治大咖造訪，阿嬤則是自謙她每天只會拜「不會喘氣」的神明像，要靠其他人幫忙行善，一個人的力量有限，但善願愈大，力量就會愈大，期許台灣要選總統的人務必心正，全心全意付出，之後就交給選民決定，如果選對人，才是台灣人民之福。

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