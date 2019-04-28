「1+1大於2嗎？」 蔡英文總統仰頭大笑未答

2019-04-28 16:52

〔記者陳鳳麗／南投報導〕總統蔡英文下午到南投縣埔里鎮陳綢兒少家園，對地方媽媽提出特色兒童公園和青商提出農產加工廠在生產基地的要求，認為特色兒童公園已有譜，而農產加工和生產基地，會請農委會主委陳吉仲儘快與青農面對面討論。而媒體問「1+1大於2嗎？」，心情很好的她則仰頭大笑而未答。

蔡英文下午到埔里鎮陳綢兒少家園，探視陳綢阿嬤並和埔里鄉親會談，她強調，陳綢阿嬤不只有愛心，更是有智慧，才能帶領這裡的孩子長大。

今天有在地的媽媽希望埔里鎮能有特色兒童公園，讓小朋友有地方可玩耍，埔里鎮長廖志誠答覆，已相中監理站對面的台糖土地，打算規劃1公頃多的公園。蔡英文總統也說，土地有了，經費內政部也應允，特色兒童公園一定有譜，但既名為「特色」，屆時也請在地媽媽能集思廣益，讓兒童公園真的有特色。

至於青農所提的農產加工廠和農產基地，這也是政府努力的方向，近期內會請農委會主委陳吉仲到埔里跟青農面對面討論。

陳綢阿嬤今天也親送蔡英文她自己用核桃子做的雕刻，用紅包袋裝著交給小英總統，預祝蔡總統百分百順利連任總統。此舉讓蔡英文十分開心和感動，頻頻拉著阿嬤的手道謝。

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