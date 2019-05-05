嚐日月潭茶葉蛋自比初選 朱立倫：會「勇敢熬下去」

2019-05-05 17:38

〔記者劉濱銓／南投報導〕前新北市長朱立倫今到南投日月潭與觀光業者座談「搏感情」，還品嘗知名的日月潭茶葉蛋，在地茶葉蛋業者則是把細火慢熬、厚工入味kuso標牌拿給朱立倫，朱則是以此自勉，面對黨內初選，他會「勇敢熬下去」。

朱立倫今到日月潭參訪，所到之處吸引許多遊客注意，還與熱情粉絲合照，在商圈參訪時，也品嚐日月潭茶葉蛋，並和陪同的南投縣長林明溱，一起夾茶葉蛋給民眾吃，面對民眾的合照要求，朱也照單全收，大展親民作風。

只是品嚐完茶葉蛋，業者則拿出標榜細火慢熬的標牌給朱立倫見證，惟標牌上寫著「勇敢熬下去」、「有裂痕才入味」，似乎成為朱立倫此次爭取黨內總統初選的寫照，不過朱則是以此自勉，並大方說當然會「勇敢熬下去」，引起不少掌聲與喝采。

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