阿扁森77！向中監喊話「沒有上台」酸媒體來看手抖真假

2019-05-05 15:33

〔記者沈佩瑤／台北報導〕前總統陳水扁今天下午前往台北市長官邸藝文沙龍表演廳出席新書發表會，台北市長柯文哲也到場。不但柯文哲致詞時一度因為情緒激動說不出話，阿扁一開口也是氣憤抱怨，現場媒體來的目的，是為了看他手抖是真是假，但那分明是經過各大醫院診斷證明，他還要坐在一旁的柯文哲幫他評評理，當下柯文哲雖沒有回應，不過柯文哲離去前遇媒體詢問，坦言手抖是真的，那是神經學的後遺症。

陳水扁一開始致詞時，就先向台中監獄喊話，強調自己沒有上台，是「坐在台下喔」，另外也嘲諷現場這麼多媒體，不是要來聽他講話，而是看他手抖是不是裝的。

陳水扁說，要檢查一個人的手抖，手要懸空，這樣子才準，不是叫他拿東西，也不是叫他把手放在膝蓋上面，這是最基本的SOP；至於自己為什麼會手抖，這只有醫生才知道。陳水扁還要一旁的柯文哲幫忙診斷，手抖到底是真的還是假的。

談到《蘋果日報》今天一路搭高鐵跟拍，陳水扁怒嗆，「有必要一路從高雄拍到台北嗎？」他是一個病人，希望可以休息一下，「媒體朋友不能稍微體諒一下嗎？」自己做到一個總統，手抖還要證明大家看，這個台灣社會是有多悲哀。

陳水扁不滿說，本來今天出席新書發表會很開心，結果高鐵上這樣子猛拍，「我真的是要被氣死了」。

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