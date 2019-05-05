出席阿扁新書發表會 柯文哲直呼「讓我冷靜一下」

2019-05-05 15:09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕前總統陳水扁的新書《堅持—陳水扁口述歷史回憶錄》今天下午在台北市長官邸藝文沙龍表演廳舉辦新書發表會，台北市長柯文哲、前總統秘書長陳唐山、前考選部長林嘉誠等人皆蒞臨出席。柯文哲致詞時一度因情緒滿溢而說不出話，直呼「讓我冷靜一下」，停頓幾秒才總算能順利開口。

柯文哲比預定時間提早約10分鐘抵達，隨即邁入會場，過程中對於媒體追問統促黨抗議、阿扁爭議等提問皆沒有回應。

民進黨團總召柯建銘今也現身，並特地在外等候迎接，陪同陳水扁進入會場，陳水扁拄著拐杖緩步前進，大批媒體詢問「會給柯文哲怎樣的建議」、「柯說你保外就醫還趴趴走有點怪怪的」、「今天心情怎樣」等問題，陳水扁只是保持微妙，未發一語。

陳水扁就坐後，不少人趨前和他握手致意，陳水扁和柯文哲握手時更是特地頷首微微鞠躬，兩人還在媒體要求下特地再次握手讓媒體捕捉畫面。

柯文哲致詞談及促成此書的緣由，不過柯文哲才一開口，也許是過去一段時間以來累積的情緒湧上心頭，柯幾度語塞，直呼「讓我冷靜一下」，清了好幾次喉嚨才開始致詞。

他坦言曾到龜山監獄探望當時的陳水扁，那個環境「雖然不到虐待」，但一個文明國家不該這樣對待一個卸任的元首，後來阿扁轉到培德監獄去，「已經包尿布、手抖、拿拐杖」。

柯文哲談到自己2014年選上，就交代文化局說基於保存歷史，「我個人理念，發現在台灣島上的事情，終究是歷史的一部分，要保存下來」，陳水扁當過一任市長、兩任總統，是很重要的知識庫。

他最後還強調，「超越藍綠不是要消滅藍綠，而是和平共存」，這本書以阿扁以個人角度來看歷史，至於這些史料上要如何解讀或是判讀，「這就不是我們的事情，而是把它記錄下來」，讓更多人認識跟了解，意識形態抗爭可以因此越來越少，希望台灣可以和平往前進 。

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