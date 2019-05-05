來談威權記憶！促轉會將辦「大眾娛樂中的白色恐怖」座談

2019-05-05 16:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣通俗文化中的「威權記憶」是什麼？行政院促轉會5月10日將於中正紀念堂，舉辦「當文化產業召喚威權記憶–大眾娛樂中的白色恐怖」座談會，邀請文化界人士一起來談轉型正義。

本次座談促轉會已邀請文化評論家溫朗東、電影《返校》編劇簡士耕、「大空襲」系列桌遊製作人張少濂3人，要在中正紀念堂討論「威權記憶」，以及轉型正義題材可能遇到的限制與展望。

促轉會今日表示，2017年台灣獨立團隊所發行的驚悚電腦遊戲《返校》，才剛上市不久，便因其精美深刻的製作引起社會討論，許多老外實況主在直播頻道上，盯著台灣民俗信仰裡的魑魅魍魎，嚇到臉色慘白，卻又因遊戲裡痛徹心扉的白色恐怖記憶，滿臉淚痕。

促轉會指出，《返校》不只是台灣遊戲產業的榮光，更藉著產品熱賣，剖白了島嶼上那一段，鎮壓與抵抗、鮮血與火光的歷史。其實在本土文化領域，一直有許多團隊與作者，努力揭露曾經不被允許言說的威權統治過往。

促轉會舉例，自從台灣首部以二二八事件為題材的電影《悲情城市》在1989年上映以來，陸續有1995年電影《超級大國民》訴說了政治案件當事者的懊悔與苦痛，2014年電腦遊戲《雨港基隆》重探基隆大屠殺現場、2015年電視劇《燦爛時光》改編受難者丁窈窕的生命故事。

促轉會提及，還有2017年桌遊《黨產大亨》遊戲，用戲謔方式讓民眾明白獨裁政權對民間財富的掠奪，這些故事確實是台灣人的傷痕，但同時也是文化記憶的寶藏，歡迎關心台灣歷史、熱愛通俗文化的民眾，星期五晚上7點至中正紀念堂，了解我們在這裡發生的故事。

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