苗縣府文宣印中國節日 議員轟「偷渡統戰」

2019-05-05 12:45

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府印製2019年度工作手札，卻被苗栗縣議員曾玟學發現內容有一頁印有「台灣及大陸國定假日&節日一覽表」，內容包括中國軍人節、國慶日等，痛批苗縣府拿人民納稅錢印製的文宣品，卻大剌剌偷渡統戰概念。苗縣府水利處長楊明鐃則指是廠商套樣版印製，非刻意，並反駁「一頁內容就可以統戰台灣，太多慮了。」

苗縣府水利處獲營建署補助約300萬進行景觀總顧問標案，其中包含印製文宣品、記事本等，協助縣府宣傳景觀工程、城鄉風貌等工作內容，水利處共印製約300本工作手札發送給各公所相關單位人員，除了政令宣傳外也可提供同仁文書使用。

但時代力量議員曾玟學指出，內頁中竟出現台灣與中國重要節、假日並陳的內容，質疑「台灣政府機關為何要放上中國節日」，認為是用公帑大剌剌偷渡統戰思想。有網友也指出，台灣的10月10日不寫國慶日而寫雙十節，反而中國10月1日卻寫上國慶日，「是寫給誰看啊？」

水利處長楊明鐃表示，工作手札重點在於宣傳苗縣府進行的各項景觀工程及城鄉風貌工作內容，因此在校稿時也只針對文宣內容，而後頁的節、假日等則是廠商套樣版印製，非刻意。楊明鐃強調，縣府從未指定要求印上中國節日，並對統戰一說不意為然反駁，「拜託，一頁內容就可以統戰台灣，太多慮了。」

曾玟學則批，縣府未盡把關之責，出現疏失卻全部推給廠商，非常不負責任，且質疑除了水利處手冊外，其他縣府的文宣品是否也任由廠商愛印什麼就印什麼，花人民納稅錢卻未把關，將嚴格要求縣府改善，否則將刪除相關預算。

曾玟學強調，「統戰」質疑絕非多慮，目前中國對台灣的統戰工作非常細緻，透過各種方式無孔不入，而台灣政府機關更應該嚴格把關，未來議會定期會上也將要求縣府說明並不得再出現相同情況。

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