修法拒絕紅色媒體 黃國昌︰無理由容忍特定財團

2019-04-28 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國對台統戰力道加大，近期更有媒體被指領取中國政府補助金約新台幣152.6億元，引來外界疑慮。而時代力量立委黃國昌今（28）日發文表示，自己擬具了3部修正草案，立法禁止從威脅我國憲政體制存立的敵對國家或團體，收受一定財產上利益的企業或個人，在我國經營、控制廣電媒體。

黃國昌表示，在當代民主國家中，學者不斷強調媒體所具有之高度公共性、廣泛影響性，以及對維護民主憲政體制之重要性。媒體產權對媒體內容的影響，也早已經過充分論證，從「反媒體壟斷運動」之後，我國更是充滿豐富的實踐經驗，毋庸贅言。

黃國昌認為，在政策上與規範上，實無理由容忍特定財團，從威脅摧毀我國民主憲政體制的敵國，收受高額財產利益之補助，卻又能在我國掌握包括無線電視、廣播在內的媒體公共資源，「面對如此嚴重的國安問題與境內外聯手威脅，現行法卻無任何規範」。

黃國昌指出，自己擬具了《廣播電視法》、《衛星廣播電視法》以及《有線廣播電視法》三部修正草案，立法禁止從威脅我國憲政體制存立的敵對國家或團體，收受一定財產上利益的企業或個人，在我國經營、控制廣電媒體，「敬請大家支持」。

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