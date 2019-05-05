中國統戰 落地招待我文史教師登陸
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2019-05-05

中華歷史文化研習營8天 僅需機票與行政費

〔記者李欣芳、林曉雲／台北報導〕中國大搞統戰，要落地招待台灣文史科教師登陸！

中國親官方的中華文物交流協會與陝西省文物交流協會，委託台灣的沈春池文教基金會，合作舉辦「中華歷史文化研習營」，在七月二日到九日邀台灣國文科、歷史科國高中教師到陝西、甘肅進行專題講座與座談，中方將招待食宿及當地交通費用。

陸委會掌握資料顯示，中華文物交流協會的會長，目前由中國國家文物局局長劉玉珠擔任。民進黨立委林俊憲抨擊，中國對台灣的統戰滲透無孔不入，以落地招待方式舉行「中華歷史文化研習營」，是要以文教交流為掩飾，行統戰之實。

本報接獲基層教師提供的資料，沈春池文教基金會發函給各縣市的國高中，函文中註明，「謹邀請貴校國文科、歷史科學科之教師參與本項活動，如蒙惠允，於大陸期間之食宿、參訪與陸地交通費用，由主辦單位承擔」。

根據其附件，這次研習營要邀請台灣相關教師「深入陝西與甘肅，感受歷史古城風貌與了解華夏文明發展軌跡」。研習營將招收三十人，學員要繳交一萬八千元的機票費用與五千元的行政團費等。

沈春池文教基金會表示，該基金會接受中國的中華文物交流協會與陝西省文物交流協會委託，合作舉辦「第六屆中華歷史文化研習營」活動，是為促進兩岸文教交流，盼外界不要有過多聯想。

國安人士盼教部須有政策與管控

國安人士昨指出，中國對台灣的文教統戰問題嚴重，教育部必須有明確政策與行政管控措施，例如中方落地招待的台灣教師，若具學校行政人員身分，登陸時不准給予公假，並考慮對登陸教師採報備制進行管控等。

教育部國際司副司長張金淑表示，去年六月教育部曾發文提醒各級學校，兩岸學校及師生應以「對等互惠」原則進行交流，不得違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」及國內相關法規。兩岸教育交流活動，應注意其活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等，不應有政治目的及政治性內容，以及有損我方之尊嚴與立場。

  • 中國的中華文物交流協會與陝西省文物交流協會委託台灣沈春池文教基金會發函給各縣市中學，邀相關教師登陸參與「中華歷史文化研習營」。 （基層教師提供）

    中國的中華文物交流協會與陝西省文物交流協會委託台灣沈春池文教基金會發函給各縣市中學，邀相關教師登陸參與「中華歷史文化研習營」。 （基層教師提供）

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