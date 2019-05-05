中國統戰 落地招待我文史教師登陸

2019-05-05

中華歷史文化研習營8天 僅需機票與行政費

〔記者李欣芳、林曉雲／台北報導〕中國大搞統戰，要落地招待台灣文史科教師登陸！

中國親官方的中華文物交流協會與陝西省文物交流協會，委託台灣的沈春池文教基金會，合作舉辦「中華歷史文化研習營」，在七月二日到九日邀台灣國文科、歷史科國高中教師到陝西、甘肅進行專題講座與座談，中方將招待食宿及當地交通費用。

陸委會掌握資料顯示，中華文物交流協會的會長，目前由中國國家文物局局長劉玉珠擔任。民進黨立委林俊憲抨擊，中國對台灣的統戰滲透無孔不入，以落地招待方式舉行「中華歷史文化研習營」，是要以文教交流為掩飾，行統戰之實。

本報接獲基層教師提供的資料，沈春池文教基金會發函給各縣市的國高中，函文中註明，「謹邀請貴校國文科、歷史科學科之教師參與本項活動，如蒙惠允，於大陸期間之食宿、參訪與陸地交通費用，由主辦單位承擔」。

根據其附件，這次研習營要邀請台灣相關教師「深入陝西與甘肅，感受歷史古城風貌與了解華夏文明發展軌跡」。研習營將招收三十人，學員要繳交一萬八千元的機票費用與五千元的行政團費等。

沈春池文教基金會表示，該基金會接受中國的中華文物交流協會與陝西省文物交流協會委託，合作舉辦「第六屆中華歷史文化研習營」活動，是為促進兩岸文教交流，盼外界不要有過多聯想。

國安人士盼教部須有政策與管控

國安人士昨指出，中國對台灣的文教統戰問題嚴重，教育部必須有明確政策與行政管控措施，例如中方落地招待的台灣教師，若具學校行政人員身分，登陸時不准給予公假，並考慮對登陸教師採報備制進行管控等。

教育部國際司副司長張金淑表示，去年六月教育部曾發文提醒各級學校，兩岸學校及師生應以「對等互惠」原則進行交流，不得違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」及國內相關法規。兩岸教育交流活動，應注意其活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等，不應有政治目的及政治性內容，以及有損我方之尊嚴與立場。

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