中國大搞統戰 落地招待台灣教師登陸

2019-05-05 06:40

〔記者李欣芳／台北報導〕中國大搞統戰，要落地招待台灣文史科教師登陸！中國親官方的中華文物交流協會與陝西省文物交流協會委託台灣的沈春池文教基金會，合作舉辦「中華歷史文化研習營」，將在7月2日到9日邀台灣國文科、歷史科國高中教師到陝西、甘肅進行專題講座與座談，並造訪陝西歷史博物館等景點，中方將招待食宿及當地交通費用。

陸委會掌握資料顯示，中華文物交流協會的會長，目前是由中國國家文物局局長劉玉珠擔任。由於該協會形同被中國官方控制，民進黨立委林俊憲抨擊，中國對台灣的統戰滲透無孔不入，以落地招待方式舉行「中華歷史文化研習營」，是要以文教交流為掩飾，行統戰之實。

根據本報接獲基層教師提供的資料，沈春池文教基金會發函給各縣市的國高中在函文中註明，「謹邀請貴校國文科、歷史科學科之教師參與本項活動，如蒙惠允，於大陸期間之食宿、參訪與陸地交通費用，均由主辦單位承擔」，而根據其附件提及這次研習營要邀請台灣相關教師「深入陝西與甘肅，感受歷史古城風貌與了解華夏文明發展軌跡」。研習營將招收30人，經錄取的學員則只要繳交1萬8000元的機票費用與5000元的行政團費（包括郵電費、禮品費、文書費、手冊製作費、保險費等）。

本報記者致電沈春池文教基金會詢問，沈春池文教基金會表示，該基金會是接受中國大陸的中華文物交流協會與陝西省文物交流協會委託，合作舉辦「第六屆中華歷史文化研習營」活動，面對遭質疑這是中方在搞統戰，沈春池基金會表示，舉辦研習營是為促進兩岸文教交流，增進對中華歷史文化的了解，盼外界不要有過多聯想。

這次研習營活動主要包括實地參觀與座談交流兩部分，預計將造訪陝西歷史博物館、秦始皇帝陵博物院、漢景帝陽陵博物院與甘肅省博物館。7月3日上午將舉行中華歷史文化研習營開營儀式，其間將安排七場專題講座，7月8日並舉行綜合座談及結業式。

林俊憲表示，中國暗中對台進行統戰已有多年，包括對台灣的宗教、社區、社團、學校與各級民代，對台統戰經費是無上限，中國包括協會在內的民間團體，實質上都受到中共的控制，上述的中華歷史文化研習營，對台統戰企圖明顯。

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