網路聲量大就贏？他用侯友宜對比韓國瑜酸：股市炒作

2019-05-05 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜從選前到當選後，網路聲量持續在高檔，不過，財信傳媒董事長謝金河認為，「最後都會像股票市場的炒作般，回到基本面」，還將新北市長侯友宜作法，跟韓國瑜做對比，指「誰能走得長？走得久？要交給出好的治理成績單」。

謝金河今天一早在臉書發文，直接列舉數個去年被炒作的股票案例，包括比特幣挖礦的撼訊，去年首季EPS9.26元，股價衝上420元，但去年EPS只有4.02元，股價也跌到40.2元。國巨股價一口氣漲到1310元，浪潮退了，最近一直在300元盤旋。這些股市起伏波動，最後只有基本面才能撐起股價。

謝金河指出，政治人物也是如此，跟「每天都盤踞新聞重要版面的韓市長」相比，侯友宜算是最沒有聲量的六都市長，不拚出國招商，最近Google來新北設亞洲最大研發總部，就是一個亮點，還要爭取100個投資大案，爭取1000億元的大投資，讓很多企業界亮眼。

謝金河指就像是股票市場的炒作，喧嘩的企業，一時之間股價可能大漲，但續航力要看辛苦經營的基本功。

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