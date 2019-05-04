韓國瑜答不出自經區 學者感嘆：非常悲哀

2019-05-04 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（3日）在議會備詢，被時力議員黃捷質疑自經區問題時屢屢無法回答，只能跳針式地說這就是要「發大財」，讓黃捷當場翻白眼。經常發表時事評論的成大教授李忠憲對此感嘆，這樣的人竟然有可能是現在台灣民調最高的總統候選人，讓他感到相當悲哀與糟糕。

李忠憲在臉書表示，許多人是用看好戲的心態來觀看韓國瑜被黃捷質詢的過程，假如韓國瑜是喜劇演員的話，這段影片的確是很好笑，但他可是89萬人選出來的高雄市長，又在2020總統大選中民調高居不下，讓整件事變得很悲哀。

李忠憲說，面對擁有一大堆韓粉的「民粹主義政客」，很難以傳統菁英政治的方式來對抗，那麼除了用看笑話或是無奈地心情面對以外，還有沒有什麼別的辦法？

李忠憲指出，辦法是有的，首先就是要堅持討論主題，把「自經區」變成政治攻防的焦點，千萬別讓民粹主義者轉移議題。李忠憲表示，不論是民進黨或時代力量，一定要全力對國民黨「自經區」的政治主張開戰，而不是只把這個當笑話，讓民粹主義者輕鬆脫離戰場。

李忠憲說，接下來就是採取針對性的提問，因為民粹主義者常常也不了解自己口號有什麼意義，畢竟只是拿來呼嚨人民、爭取選票，通常不會有具體的執行步驟。所以，只要問出「自經區到底要開放哪些項目？」、「目前的限制是什麼？」等簡單問題已非常足夠。

李忠憲建議，民進黨或時代力量千萬不要問太複雜的問題。也不要幫民粹主義者注釋或上課，這樣會讓民粹主義者的粉絲觀感相當不好，應該要讓民粹主義的政治人物自己爆掉才對。

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