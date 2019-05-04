質詢韓國瑜翻白眼 正妹議員黃捷成新一代鄉民女神

2019-05-04 09:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市正妹議員黃捷昨針對韓國瑜力推的自由經濟示範區，質詢相關內容，韓國瑜頻跳針回答：「要讓高雄發大財！」惹得黃捷翻白眼，影片瞬間轉發幾萬次，網友也直呼戀愛了，直呼黃捷已取代高嘉瑜，成為新一代鄉民女神。

韓國瑜昨天下午到高雄市議會，進行兩岸小組工作專案報告，針對近日引起爭議的自由經濟示範區，時代力量市議員黃捷質詢說：「市府具體上想鬆綁哪些項目？」，但韓國瑜頻跳針回答：「要讓高雄發大財啊！」

韓國瑜的回答，讓黃捷受不了仰頭大喊「天啊！」，並翻了個可愛的白眼，同時質疑韓國瑜「你真的懂自經區嗎？」

此一影片及新聞，極短時間內，在各臉書粉絲專頁估計被轉發幾萬次，光是黃捷的臉書上，就有2萬多個讚，6500多次分享。

批踢踢網友也發文指出，影片讓一堆韓粉瞬間清醒，啞口無言，完全頭抬不起來，也不知道可以反駁什麼，「簡直就像是地圖淨化魔法一樣。」

網友表示，黃捷雖然是新科議員，可是超級認真，影片她的問政不但聲音溫柔，又理性又就事論事，剛好還跟韓國瑜的態度成了明顯反差的對照組，瞬間網路上多出一堆鍵盤老公，是不是威脅到高嘉瑜鄉民老婆的地位惹呢？

其餘網友紛紛表示：「是，愛上她了」、「好感度大增」、「沒想到韓的金身是被一個小妹妹打破的」。

黃捷今年只有26歲，是高雄鳳山人，曾任時代力量立法院黨團助理、環境線與政治線記者，去年九合一大選初出茅廬，以1萬8420票當選市議員。

議會人員表示，黃捷給人鄰家小妹妹的感覺，但在議會質詢認真，如果質詢技巧再經過磨練，未來的問政會更犀利。且黃捷質詢前的準備工作充足，每一次質詢後，都會整理完整又容易閱讀的問政報告，公布在臉書。

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