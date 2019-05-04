韓市府稱自經區可保證資安 PTT創辦人3點怒打臉

2019-05-04 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕昨日高雄市議員黃捷質詢市長韓國瑜，韓國瑜被問到自經區問題時不斷跳針「發大財」，影片引發社會討論，副市長葉匡時則稱可保證資安，對此，PTT創辦人杜奕瑾提出3點質疑。

高雄市議員黃捷詢問高雄市長韓國瑜所謂自經區的具體內容，但韓國瑜不斷跳針說要高雄「發大財」，不願回答具體問題，副市長葉匡時則指出，這次他們到矽谷，美國有許多高科技的領袖人才提到，很希望能在台灣有一個生產區域是非常資安、安全的，希望台灣輸到美國的產品是資安上可以維護非常好的，以目前台灣的法規條件很難做到這點。

葉匡時進一步說，我們可以在這樣的地方設置「生產安全區」，裡面可以讓歐美相信，產品是絕對安全，沒有中國的後門、木馬等問題，他認為，台灣的技術是世界一流，但受到政府法規限制，使台灣無法好好發揮。

對此，杜奕瑾在臉書質疑，首先「美國矽谷『哪個』天才高科技人才可以想出東西在自經區生產就可以保證百分之百資安安全？這種保證是不可能發生」。其次，他也好奇「請問現有『哪一條』法規條件會造成資訊產品的資安問題？」

最後，杜奕瑾批判，談到法規鬆綁的區域就可以讓美國、歐洲相信這裡的資安百分之百安全，不會有後門？「還是因為產品改用『台灣的名義』出口讓美國歐洲『以為』不會有後門？」杜奕瑾感嘆，資安、台灣以及醫療，是很多人維護才得到信任，「不是拿來貼牌擦屁股的」。

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