獨家》五院院長隨扈警官人數曝光 這位首長安全勤務最累！

2019-05-04 09:32

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總統特勤人數逾百人 還有這些神祕單位保護著...

〔記者羅添斌／台北報導〕因為遭激進網友揚言攻擊，警方加派隨扈警官保護高雄市長韓國瑜及其家人，也讓警方安全警衛派遣機制受到關注，根據內政部最新向立法院提出的報告指出，不包括地方縣市長、立委及縣市議員在內，至去年年底為止，警政署共計有26位警衛對象，合計派出安全警衛人員100人。

根據報告指出，行政院長為重要安全警衛對象，警方派出的安全警衛人也最多，包含寓所警衛在內人數達到36人，前院長賴清德及現任院長蘇貞昌的人數是一樣的，立法院、考試院及司法院長的安全警衛人數均為6人，監察院長張博雅的安全警衛人則僅有2人。

另外，總統府祕書長、國安會祕書長及行政院祕書長，以及部會首長的安全警衛人數均為2人。已經超過卸任禮遇期限的前任副總統，目前有3人接受警方安全警衛保護，其中，連戰及蕭萬長各有2人，呂秀蓮則有4位安全警衛人員。

熟悉安全警衛作業的資深官員今天說，行政院長安全警衛人數雖有36人，看似五院院長當中使用安全警衛人數最多，但行政院長的警衛勤務繁重，任務高出其他四院院長很多，再扣除三班制輪值以及休假，能夠貼身保護行政院長的安全警衛其實不多，勤務也最累人。

官員表示，根據安全警衛派遣相關作業規定，五院正副院長以及內閣部會首長，已經超過卸任禮遇期限的前任正副總統，其安全警衛任務是由警政署第二警官隊來負責，現任總統及副總統的安全警衛，則由國安局特勤中心及警政署第一警官隊共同執行。

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