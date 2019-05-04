總統特勤人數逾百人 還有這些神祕單位保護著...

2019-05-04 10:04

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獨家》五院院長隨扈警官人數曝光 這位首長安全勤務最累！ 列印

〔記者羅添斌／台北報導〕內政部向立法院提出安全警衛派遣報告，警衛對象共計26人，派出100位警官擔任隨扈，政府資深官員今天說，現任正副總統的維安警衛規格更高，總統不只有逾百位特勤人員重重保護，官邸有一個憲兵營駐守，還有許多神祕單位隨時待命支援安全勤務。

這位官員說，現任正副總統的維安保護，是由國安局特勤中心及總統府侍衛室共同執行，並且各自編成警衛室執行維安勤務，其中，副總統的特勤人數約為50至60人，總統的特勤人數則是倍於副總統，人數逾百位以上。

官員說，總統官邸及行政院長官邸，近年經常是民眾抗爭活動時的抗議場所，行政院長官邸位在北市金華街，依據內政部報告，警方配給院長的安全警衛人數有36人，其中就有半數配在官邸。

至於總統官邸，官員說，由於總統官邸四週都是道路，安全緩衝空間不足，加上過去屢有抗爭事件發生，因此除了官邸內部安全警衛人數必須足之外，還要有機動的步巡警衛人力部署，降低維安影響。

據指出，為了強化總統的人身安全，憲兵指揮部在總統府及總統官邸，各配置一個營（5至6百人）的兵力駐守，而且編現比相當高，另外，對於總統在外訪視行程，憲兵指揮部會派出警衛大隊擔任先遣及場勘等任務；而若有突發或是危害到總統安全的緊急狀況，除了地方警力之外，軍方還有快速反應連及雲豹八輪甲車、黑鷹直升機待命救援。

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