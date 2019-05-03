小英向郭董喊話：歡迎投資台灣

2019-05-03 17:52

〔記者李欣芳／台北報導〕角逐國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘這次到華府與美國總統川普會面，蔡英文總統今天傍晚在臉書表示，對於台灣企業到美國布局，我了解他這次是去向美方確認之前的投資承諾。多元布局全球市場，不過度依賴中國，這跟蔡英文執政三年來，對於經濟發展的方向不謀而合，「我樂見更多企業跟進」。

不過，蔡英文在文末標註說「投資美國很好」、「更歡迎投資台灣」！蔡總統表示，有人說總統有七堂課，今天我想跟大家說的是，處理國際事務這一堂課，最重要的關鍵在於「信任」。「信任」兩個字，說起來很容易，做起來卻很不容易。

「我執政三年來，得到國際支持時，我不會冒進，遇到外部壓力時，我也不曾妥協」。總統說，保持著這個原則，台灣逐步累積國際社會的信任。在國際上，台灣就是區域和平的貢獻者，不會有人認為台灣是麻煩製造者。

蔡總統指出，在「信任」的基礎上，我們讓國際社會知道，台灣永遠站在民主、自由的這一邊，永遠站在區域和平穩定的這一邊。理念相同的國家，就會與我們建立長遠的夥伴關係。

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