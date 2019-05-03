公督盟公布優秀立委 綠20、藍4、時力5席全壘打

2019-05-03 13:48

〔記者陳昀／台北報導〕公民監督國會聯盟今天舉行第九屆第六會期優秀立委頒獎典禮，共29位立委獲選優秀立委，包含民進黨團20席、時代力量黨團5席「全壘打」、國民黨團4席，其中民進黨立委李昆澤、李俊俋、蔡適應、賴瑞隆及國民黨立委蔣萬安獲得6連霸，「優秀黨團幹部」、「待觀察立委」則從缺；公督盟網站預計2020大選前上線，作為民間版「選舉公報」。

公督盟指出，第六會期名為「預算會期」，說是「選舉會期」反而貼近事實，113席立委中，有10人以立委身分參選縣市首長，追求其他職務無可厚非，但應兼顧本分，根據公督盟評鑑資料，每逢「選舉會期」，立委表現確實明顯下滑，參選人本身難以兼顧選舉與問政，長此以往恐怕會因選務怠忽職守。

公督盟指出，2020是立委選舉年，公督盟評鑑網站將在選前上線，將相關評鑑指標呈現在網站上供公民查詢參考，作為民間版的「選舉公報」，鼓勵民眾投票前作為重要參考。

公督盟公布的優秀立委名單如下：內政委員會：洪宗熠、張宏陸、劉世芳；外交國防：林昶佐、蔡適應、羅致政；經濟：高潞·以用·巴魕剌、賴瑞隆、蘇震清；財政：江永昌、徐永明、曾銘宗、劉建國；教育文化：吳思瑤 、柯志恩、 洪慈庸、張廖萬堅、黃國書、蔣乃辛；交通：李昆澤、林俊憲、鄭寶清、蕭美琴；司法法制：李俊俋、黃國昌；社福衛環：吳玉琴、邱泰源、陳曼麗、蔣萬安。

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