朱立倫代班主持想邀賴聊天：初選被卡得厲害 讓賴清德吐怨氣

2019-05-03 11:47

〔記者楊心慧／台北報導〕新北市長朱立倫昨表示，5月7日將代班主持「POP搶先爆」廣播節目，公開邀請前行政院長賴清德擔任節目來賓。朱立倫表示，賴參加民進黨初選到今天為止，被卡得很厲害，至少有一些機會讓他表達想法、意見。

朱立倫昨在臉書貼文表示，下週二起他代班廣播電台主持人，想公開邀請賴清德擔任他第一集節目的來賓。不過賴清德昨受訪表示「朱立倫應該先訪問吳敦義才對」。

媒體詢問怎麼會想邀賴清德擔任來賓？朱立倫表示，賴參加民進黨初選到今天為止，被卡的很厲害，至少要有機會讓他表達想法，他和賴政治立場不同，但曾在同一年念同所高中，也是同校同學，過去一起在立法院工作，並都擔任直轄市長，覺得他既然受到不公平的待遇，就應該要有機會讓他說話、抒發，也給他機會讓他辯論。

朱立倫說，台灣是個言論自由的地方，雖然彼此政治立場不同，但可以讓他表達自己的意見，另外一方面，他覺得雙方也可以藉此交換看法。

至於賴清德說應該先訪吳敦義，朱立倫則說：「我和吳主席並未有太多不同點，明天不就要見吳主席了嗎？我們其實已經透過幕僚向賴院長表達，認為賴可以考慮一下，我是抱持誠心的想法，既然我代班有一個小時的時間，就讓賴院長吐吐怨氣也好。」

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