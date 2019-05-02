社論先交北京審閱？ 台灣新聞記者協會發聲明：別看這類媒體！

2019-05-02 22:48

〔記者黃欣柏／台北報導〕國安局副局長陳文凡今赴立法院外交及國防委員會備質詢，對於民進黨立委羅致政詢問是否有國內媒體刊登社論前會先送交北京，陳首度證實有掌握相關情資。對此，台灣新聞記者協會稍早發出聲明，呼籲民眾主動迴避可能產出這類內容的媒體，因為它們已非以服務閱聽眾為目的，而是在遵循中國國家主席習近平所說的「媒體必須姓黨，聽黨的話跟黨走」。

台灣新聞記者協會聲明全文如下： 民進黨籍立法委員羅致政2日上午在立法院國防外交委員會質詢時，指稱國內有些新聞事業在刊登「重要的新聞」和「社論」之前，會先將內容告知「對岸」，取得「北京同意才敢登」；備詢的國安局副局長陳文凡回應「最近確實掌握到這類情資」。 這段簡短的問答顯示，國家安全機構不否認國內閱聽眾接收的某些「新聞」，很可能是被中國政府審查甚至是編輯過的內容。 對此，台灣新聞記者協會除感到遺憾，也認為此事值得所有國人憂心；我們呼籲閱聽眾主動迴避可能產出這類內容的媒體。它們的加工過程並不是以服務閱聽眾的資訊需求為目的，而是遵循如中國國家主席習近平對新聞從業者的訓勉——「媒體必須姓黨，聽黨的話跟黨走。」 台灣新聞記者協會相信，肩負告知和教育公眾的新聞同業，將延續公民社會過去三十年為言論出版自由的努力，繼續走不一樣的路，更不會參與中國對臺灣國內自由的新聞出版，隔海遂行事前內容審查。

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