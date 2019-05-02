假消息太氾濫！黃國昌點名：旺中把新聞當廣告賣給中共

2019-05-02 13:05

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院外交及國防委員會今邀請國安局、陸委會等單位進行假消息相關的業務報告，其中時代力量立委黃國昌在質詢時直接點名旺旺中時集團「把新聞當廣告賣」、「收中國政府的錢」，而目前這種行為依法僅能處10萬到50萬元罰鍰，「根本是笑掉人家大牙」，要求相關單位應展現態度，立刻推動修法。

黃國昌今指出，早在他還在當學者的時候，就曾揭露旺旺中時集團「把新聞當廣告賣」、「收中國政府的錢」，說好聽是「置入性行銷」，說難聽點就是「踐踏新聞專業」，甚至當時還有記者直接打電話去討論錢要怎麼算，「連錄音檔都有，證據確鑿啊！」

黃國昌進一步表示，根據現行「兩岸人民關係條例」，若是有人把我國新聞賣給中共政府，僅能處10萬元以上、50萬元以下，這對於所有關心國家安全、新聞倫理的人來說，根本是「笑掉人家大牙」。

黃國昌強調，人民要看到的不是相關單位一直在「研議」，而是更具體的態度與行動，呼籲陸委會等相關單位應該直接表態無法接受這種法律，並且盡快推動修法。

另外，針對中國官媒「新華社」報導親民黨主席宋楚瑜認同「一中」，黃國昌也追問陸委會副主委邱垂正，是否認為說出這種言論者不適合再擔任總統府資政、代表我國參加國際會議？對此，邱垂正也坦言他個人認為說出這種言論的人已不適任。

不過，邱垂正也表示，對於相關內容是否有被移花接木之處，還是要再進行了解，已經請當事人對此提出說明。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/