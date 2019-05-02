中共「同路媒體」放假消息 國安局：確實存在

2019-05-02 10:35

〔記者黃欣柏／台北報導〕國安局副局長陳文凡今赴立法院外交及國防委員會報告時指出，國內的中國「同路媒體」也是假消息的來源之一，隨後國民黨立委呂玉玲質詢追問「同路媒體」是哪幾家，陳文凡雖不願具體點名，但強調「同路媒體」的問題確實存在，不必懷疑。

呂玉玲質詢時表示，國安局的報告創造了「同路媒體」此一新名詞，甚至說電子、平面媒體及網紅都有，既然都已經出來帶風向了，話就不應該只說一半，應該具體點名是哪幾家，「否則國安局自己就是假消息！」

陳文凡對此回應，他並不是要帶風向，而是陳述事實，部分媒體確實有這種趨勢，但基於各種考量與情報工作的本質，他現階段不方便公開點名，只能透露這個問題是真實存在，不必懷疑。

陳文凡在答覆民進黨立委羅致政質詢時也提到，確實有「同路媒體」存在，其口吻跟中共媒體很像。在羅致政追問敢不敢公布時，陳文凡則表示，這沒有「敢不敢」的問題，只有「有沒有必要」的問題，並允諾必要的時候會予以公布。

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