中國對台資訊戰來襲 公民記者：內容農場也是問題

2019-04-30 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕為影響台灣總統大選，中國透過網路持續對台進行資訊戰。除了日前傳出有媒體集團接受中國補貼，公民記者林雨蒼表示，網路上的內容農場也是一個問題。

根據《端傳媒》報導，林雨蒼利用「FB專頁儀表板」分析，泛藍和泛綠網友過去7天內（4月21至28日間）分享次數最多的網域後發現，在泛藍網友分享的文章來源中，最多的是來自「密訊」，共有1596次，遠高於泛綠網友分享來源最多的《自由時報》（368次），也遠高於泛藍網友分享次多的來源「聯合新聞網」（305次）。

林雨蒼指出，為了吸引流量，有些內容農場經營者會將新聞標題改聳動後，轉到內容農場。而這些文章，又會吸引許多粉專分享，或是傳到LINE社群中，成為「假消息的傳遞中心」。林雨蒼表示，從粉專分享的網域可以看到，有些政治傾向會分享的網站很可能已經以內容農場為主。

根據「風傳媒」報導，密訊創辦人除了坦承「密訊」就是內容農場，對於部分會員會為了流量，把標題修改得更辛辣，他解釋，那純粹是因為每個人的理解都有不同。此外，他認定網站流量多半來自討厭民進黨的同溫層，所以他認為文章並不會影響到網友的政治意向。

然而，中正大學傳播系教授胡元輝警告，缺乏查證、脈絡不清的農場文／假新聞，有可能會扭曲網友對於真實的認知，不但不利於達成共識，當然也不利於民主發展的穩定。

林雨蒼昨（29）天在臉書上發文表示，中國對台步步進逼，還有政治人物喊出和平協議，台灣已經沒有太多時間了。林雨蒼認為，強化假消息相關法規，減少資訊戰能使用的武器，參考美國的外國代理人登記法，強化媒體圈的自律，甚至考慮對數個疑似已遭中國收買、無法自律的媒體撤照，恐怕也是需要考量的方向。

〈林雨蒼：台灣面臨新型態資訊戰，不僅是「網軍」那麼簡單〉全文

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