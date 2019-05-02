韓國瑜駁不敢辯論稱「注意力都在高雄」 網轟：邏輯死去！

2019-05-02 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨初選參選人王金平、朱立倫等都陸續表態願意辯論，唯獨高雄市長韓國瑜意向不明。有網友認為明顯是「怯戰」，不過韓國瑜駁斥此說法，聲稱網友的說法「代表我的注意力都集中在高雄」。對此，有網友諷刺「台灣好，高雄才會好」誰講的？更有網友批評「邏輯死去」！

對於有網友認為，韓國瑜不表態參加黨內辯論，是因為之前在競選高雄市長時的辯論表現，不如當時競爭對手行政院副院長陳其邁，因此對自己信心不足而「怯戰」。韓國瑜今（2日）對此表示，假設他這一段時間一直想要準備吃碗內、看碗外，一直要準備中央的問題、忽略了高雄，他一定會組織一個幕僚團隊，對國政問題做準備。

韓國瑜說，既然上台發言，所有的內容就是以高雄為主線，網友說法代表他的注意力都集中在高雄，這對外界許多質疑也不攻自破。韓也表示，其實稱讚他口才好、表達能力佳、國際觀優良的也大有人在，這些都是個人看法，「我都尊重」。

相關新聞被轉至PTT後，不少網友滿臉問號，留言表示「辯論能力差 = 注意力都在高雄？」、「？？？」、「？？？？？？這X小」、「一下說注意力在高雄？？？ 一下要出來選總統」、「心在高雄，為什想要列入民調」、「邏輯已死」、「邏輯死去」、「辯的沒邏輯，民調還會漲，沒事的」。

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