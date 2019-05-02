同婚公投結果各自詮釋 藍委提修法：應召集專家詮釋主文

2019-05-02 21:36

〔記者陳昀／台北報導〕同婚立法迫在眉睫，立法院司法及法制委員會今天首度展開同婚專法協商，但朝野未達共識。立法院國民黨團書記長吳志揚認為，經去年九合一公投，同婚、反同婚仍對投票結果各自詮釋，是因為公告時間太短、未能讓社會充分了解，因此提案修改公投法，延長到至少公告3個月才能投票，並要求中選會事前召集第三方學者明確詮釋主文及同意、不同意的定義，才能促進公投的實際效力。

現行公投法第23條要求，主管機關應該在公民投票案公告成立後1個月至6個月內公投。吳志揚主張，應修正為公告後3個月至6個月內公投，才有時間讓社會輿論、形成共識，以及籌辦公投事務。

吳志揚說，去年公投亂象殷鑑不遠，因為時間太趕，大家對議題不了解，行政作業也不夠完備，以同婚為例，公投後各派意見各自為政，也讓公投失去參考效力。

吳志揚指出，在公投案公告前，中選會必須召集提案人、行政機關、公正的第三方學者，明確定調公投案「同意」、「不同意」的定義，在公投主文方面，也應避免多重否定句、混淆語句，甚至讓選民不知道自己投了什麼，才是真正用直接民權來解決立法爭議。

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