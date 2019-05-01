宋楚瑜稱「一國兩制可談」 蔡英文：政治人物要共同守主權

2019-05-01 16:09

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國官媒「新華社」報導親民黨主席宋楚瑜認同「一中」，對「一國兩制台灣方案」也表示「只要坐下來談，沒有什麼不可以解決的」。除陸委會反批我國「絕不接受」外，總統蔡英文稍早在三軍總醫院參加活動後受訪時表示，作為中華民國台灣政治人物，要共同守護主權，對於宋的發言，正在進行了解中，並請國安會秘書長李大維和宋聯絡，了解實際發言情況。

蔡英文表示，主權不能作籌碼，民主也不能做交易，應共同守護台灣主權和民主，讓世代台灣人有自己選擇權，這些都是台灣政治人物、黨派要共同守護的底線。

另外，近期媒體陸續公布總統大選民調，部分民調顯示，蔡英文和一些國民黨籍潛在參選人仍有段差距，蔡英文表示，現在離大選還一段時間，民調會做參考，但他們現在是執政者，會把國政做好。

她也說，這段時間以來，無論執政團隊或個人的民調都往上走，顯示執政已走出最困難時刻，過去一段時間的努力累積，執政成果已經開始展現。

蔡英文表示，她認為，近來這段時間，民眾感受到很多施政開始有感覺，例如，5月報稅感受到減稅好處。政府執政努力2、3年後，對台灣各面向上，有很多好政策與建設，只要給她們足夠時間，會把台灣顧好、建設更好。

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