蔡總統：台灣因勞工而偉大 拚經濟不會忘記分配

2019-05-01 12:20

〔記者蘇永耀／台北報導〕今天是5月1日勞動節，蔡英文總統接見「108年度全國模範勞工及眷屬」，說明政府推動勞動政策的進度與成果，未來將持續提升勞動環境，增加對勞工的保障，加速實現對勞工朋友的承諾。

總統致詞時表示，過去這一年來，有一些重要的成績：第一，我們告別了「低薪的代名詞」22K。今年開始，基本工資的月薪正式調升到2萬3,100元，3年來累計漲幅超過15%。打工族的時薪也從她上任前的120元，調升到150元，增加了整整四分之一。把基本薪資保障拉高，這是政府該做的事，而且成長幅度已經超過上一任政府。

總統指出，第二，我們透過法律保障了派遣工的權益。上週立法院剛完成《勞動基準法》修法工作，明文保障派遣工的權益。派遣工不能是「用過就丟」的免洗筷，派遣公司如果積欠薪資，真正使用派遣的「要派單位」，必須負擔給付責任。

總統進一步指出，同時，政府也以身作則，將在兩年內達成公部門派遣歸零的承諾，實現作為雇主該負的責任。透過法律保障非典型勞工，這項承諾，我們也往前跨出一大步。

總統表示，第三，我們正在建立一個更公平、更快速的勞工調解和訴訟程序。去年底，《勞動事件法》已經三讀通過，這是司法改革的一環。司法院將依據這部全新的法律，設立勞動專業法庭，並減免勞工或工會提起訴訟時的費用。

總統進一步說明，等《勞動事件法》正式實施後，未來勞工朋友如果遇到勞資糾紛，將可以在更專業、平等的調解和訴訟程序中，爭取自己的權益。

總統提到，除了這些重要的進展，她要請勞動部再接再厲，好幾部重要的法案，包括《最低工資法》、《勞工職業災害保險法》及《中高齡者及高齡者就業促進法》都務必加快腳步推動，加速實現政府對勞工朋友的承諾。

總統強調，增加對勞工的保障，也不只是勞動部的責任。最近跨部會共同努力的成果。包括整體投資成長及產業升級轉型，都為勞工朋友創造出更多優質又有前景的就業機會。或是今年5月進入報稅季，請大家看一看稅單，基層勞工朋友要繳的所得稅，已經全面減低。

總統指出，全力拚經濟的同時，也不會忘記分配的問題，把經濟果實分享給勞工，多照顧勞工朋友的生活，這就是她做總統，每一天努力的目標。

總統也說，雖然政策轉換成成績，總是需要時間，不過，勞工朋友們的待遇、勞動的環境、以及勞權的保障，依然都會穩定上升。最後，總統也再一次感謝全體勞工朋友對台灣做出的貢獻。「台灣因為勞工而偉大」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/