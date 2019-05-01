宋楚瑜贊同一國兩制惹議 林濁水：他的總統府資政該撤了吧

2019-05-01 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕身兼總統府資政的親民黨主席宋楚瑜，日前接受中媒專訪時贊成「一國兩制」，引發議論，總統蔡英文批主權不能當籌碼和談判標的，民進黨大老林濁水也呼籲：「馬上撤他的總統府資政吧」。

宋楚瑜接受中國官媒《新華社》時表示，台灣是中國一部分、追求統一是兩岸共同責任，同意中國國家主席習近平所提出對「一國兩制台灣方案」政治協商，儘管親民黨發聲明指部分報導偏離事實，但已引發爭議，府院都發聲批評，總統蔡英文強調，民主自由、台灣人決定未來的權利，是台灣的底線，蘇揆也提「今天香港恐是明天台灣」。

民進黨大老林濁水今（1日）在臉書上表示：「他（宋）說一國兩制意外嗎？一國兩制和他說了20年的兩岸一中有什麼差別？兩者之間甚至沒什麼一線之隔。」林濁水認為，蔡英文之前連續兩年請宋出席APEC，蹭習蹭到出醜，但仍當他是對國對黨有崇高貢獻的大老，請他任總統資政。

林濁水直言：「總統對宋楚瑜死心了嗎？他的總統府資政該撤了吧。」

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