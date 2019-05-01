波羅地海3國近90位議員 致函WHO挺台參與

2019-05-01 11:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（WHA）將於5月20日登場，台灣今年獲邀機率仍低。立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞3國近90位國會議員，包括立陶宛現任衛生部長Aurelijus Veryga在內，近日分別致函WHO，呼籲邀請台灣出席WHA。

WHA倒數計時，國際社會今年挺台力道強，國際性醫衛專業組織也挺台發聲。外交部今天發布新聞稿指出，立陶宛國會過半數高達80位國會議員、拉脫維亞6位國會議員及愛沙尼亞國會友台小組主席Kalle Laanet等近90位國會議員，近日分別致函世衛組織（WHO）幹事長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus），共同呼籲邀請台灣出席第72屆WHA。

參與連署致函的波羅地海3國政要，包括立陶宛現任衛生部長、現任議員Aurelijus Veryga、立陶宛國會友台小組主席Gintaras Steponavicius、副主席Mantas Adomenas與拉脫維亞國會友台小組主席Janis Vucans。

外交部對此表示，波海3國國會議員基於理念相近及維護全球衛生網絡，透過具體行動一致支持我參與WHO，外交部表示誠摯感謝。

目前國際挺台已有超過10個友邦為台灣提案，並會陸續增加，不排除今年可能有理念相近國家也加入為我提案。另美、英、加拿大及歐盟行政與立法部門都陸續公開力挺台灣有意義參與WHA，歐洲議會也首度串連英國、法國及德國等國會友台小組主席聯袂致函譚德塞，展現國際社會對我國參加WHA的普遍支持，為我方推案累積更多正面動能。

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