全世界醫師相挺！ WMA公開呼籲WHO納台參與

2019-05-01 09:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（WHA）將於5月20日登場，台灣今年獲邀機率仍低。世界醫師會（WMA）4月30日發布新聞稿，公開呼籲「我們作為醫生，希望台灣代表再次獲邀參與WHA」。

WHA倒數計時，國際社會今年挺台力道強，國際性醫衛專業組織也挺台發聲。繼去年公開信後，世界醫學會（WMA）4月30日再次發布新聞稿，再次呼籲WHO讓台灣以觀察員地位參與今年的WHA。

WMA新聞稿中提到，WMA已為此事致函給WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），WMA領導階層在信中指出，「我們作為醫生，非常關注所有國家或地區，應能參與世衛組織工作並獲益。因此，我們希望台灣代表能再次被允許以觀察員身分參與WHA，以及台灣專家應能實際參加技術會議。」

WMA說，台灣過去幾年曾獲得觀察員地位，但在2017年和2018年連續被拒絕參與。WMA認為，「接納台灣參與攸關公衛健康，不是政治議題」。

WMA主席艾德曼（Leonid Eidelman）博士則指出，「全民健康覆蓋（UHC）意指世界上任何一個部分都不應被排除參與世衛大會。數以百萬計的台灣人的健康權益應獲發聲機會。」

WMA是國際性獨立的醫學聯合會，由全世界114個各國專業醫學組織組成，於1947年9月18日成立，2016年時成員超過一千萬名醫師。

目前國際挺台已有超過10個友邦為台灣提案，並會陸續增加，不排除今年可能有理念相近國家也加入為我提案。另美、英、加拿大及歐盟行政與立法部門都陸續公開力挺台灣有意義參與WHA，歐洲議會也首度串連英國、法國及德國等國會友台小組主席聯袂致函WHO幹事長譚德塞支持。

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