美前衛生部長來訪 力挺台灣參與ＷＨＡ

2019-05-01

〔記者林惠琴／台北報導〕台、美昨起在台舉行四天的「抗藥性結核病計畫管理國際研習營」，其中日本首次加入，力挺台灣參加世界衛生大會（WHA）的美國前衛生部長普萊斯（Tom Price）也特地來台出席，美、日與會人員均表達支持台灣參與WHA的態度。

稱我為國家 肯定醫療貢獻

普萊斯昨在致詞中稱呼台灣是「國家」，且表示由於政治因素，台灣被WHA排除在外，但台灣的疾病防治、健保制度與訓練全球專業人員的貢獻，應被WHA視為珍貴朋友，再次表達支持台灣參與WHA。

台灣對多重抗藥性結核病治療成功率逾八十％，美國在台協會處長酈英傑指出，台灣降低結核病發生率的成功經驗，可做全球參考。強調衛生無國界，很難排除台灣兩千三百萬人兼顧全球對於跨國傳染病的共同憂慮，且台灣在解決傳染病和許多國際健康議題能貢獻良多，美國與其他志同道合的國家，持續要求世衛把全球衛生置於政治之上，讓台灣再次參加WHA。

衛福部長陳時中指出，台灣在傳染病或非傳染病上，都可成為國際借鏡或學習對象，美、日均支持台灣參與WHA。疾管署則強調，全球多重抗藥性結核病治療成功率約五十五％，但台灣達八十％以上，足為亞太地區防治典範。

此次研習營除了台、美，並邀集日本、柬埔寨、印尼、蒙古、巴布亞紐幾內亞、巴基斯坦、泰國與越南等國結核病防治專家來台參與。

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